American Public Education Aktie: Alles nach Plan!

Die American Public Education Inc. schneidet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Verbraucherdienste bezüglich der Dividendenausschüttung schlecht ab, da sie im Gegensatz zum Branchendurchschnitt keine Dividende zahlt. Dieser Unterschied beträgt 2,75 Prozentpunkte. In Bezug auf den Aktienkurs hat das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,51 Prozent erzielt, was 44,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der zyklischen Konsumgüter liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche der diversifizierten Verbraucherdienste beträgt 35,57 Prozent, wobei American Public Education derzeit um 69,08 Prozent darunter liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die Stimmung der Anleger hat sich in letzter Zeit verbessert, was als positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die American Public Education-Aktie in diesem Bereich also eine gute Bewertung.

Die Analysten bewerten die Aktie aktuell als gut, basierend auf 1 guten, 1 neutralen und 0 schlechten Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 8 USD, was einem Abwärtspotenzial von -22,85 Prozent entspricht. Daher erhält das Unternehmen insgesamt eine neutrale Bewertung.