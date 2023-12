American Power-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) für die American Power-Aktie zeigt einen Wert von 58 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (52,08) ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da in den Diskussionen weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um American Power diskutiert.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), mit einer Abweichung von +3,33 Prozent. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt jedoch eine Abweichung von -22,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die American Power-Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen.