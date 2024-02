American Pacific Mining Aktie: Das darf nicht passieren!

Die technische Analyse der American Pacific Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,27 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,22 CAD liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -18,52 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,28 CAD) wird vom letzten Schlusskurs unterschritten, mit einer Abweichung von -21,43 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. In den letzten Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein unterdurchschnittliches langfristiges Stimmungsbild, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Pacific Mining-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI) überkauft ist. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der American Pacific Mining-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes.