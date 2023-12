American Overseas Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von American Overseas wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 64,7 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 64,71, was zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die American Overseas derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 183,63 USD, während der Kurs der Aktie bei 150 USD liegt, was einer Abweichung von -18,31 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50 von 177,1 USD, was einer Abweichung von -15,3 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über American Overseas besonders negativ diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.