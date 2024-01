American Outdoor Brands Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die American Outdoor Brands-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume, wobei Werte zwischen 0 und 100 verwendet werden. Der RSI7 liegt bei 42,79 und der RSI25 bei 50,33, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur American Outdoor Brands-Aktie eher schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,78 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 8,4 USD liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, wodurch die American Outdoor Brands-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Aktie diskutiert wurde. Anleger zeigen sich größtenteils neutral eingestellt, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird die American Outdoor Brands-Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments mit einer "Gut"-Bewertung versehen.