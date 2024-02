American Outdoor Brands Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die American Outdoor Brands befindet sich laut der technischen Analyse derzeit in einem schlechten Zustand. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 8,72 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,28 USD) um -5,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,56 USD zeigt eine Abweichung von -3,27 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung zu American Outdoor Brands ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten beiden Wochen vorwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer guten Einschätzung führt.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass der RSI7 aktuell bei 100 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Über- oder Unterkauftheit, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen ist positiv, was zu einer guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Insgesamt erhält die Aktie von American Outdoor Brands gemäß der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung die Note "Gut".