American Outdoor Brands Aktie: Viel Lärm um nichts!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über American Outdoor Brands in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über American Outdoor Brands wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für American Outdoor Brands ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 92,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist American Outdoor Brands hier weder überkauft noch überverkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das American Outdoor Brands-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber American Outdoor Brands eingestellt waren. Es gab sechs positive und ein negatives Feedback. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält American Outdoor Brands daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der American Outdoor Brands von 7,39 USD mit -16,69 Prozent Entfernung vom GD200 (8,87 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Schlecht"-Signal ist. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 8,73 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -15,35 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der American Outdoor Brands-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.