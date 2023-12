American Outdoor Brands Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von American Outdoor Brands festgestellt. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme in Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält die American Outdoor Brands-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 8,82 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,46 USD lag, was einer Abweichung von -15,42 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (8,51 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 7,46 USD unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,34 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die American Outdoor Brands-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 62, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage (57,3) ergänzt diese Einschätzung, da auch hier weder "überkauft" noch "überverkauft" festgestellt wurde. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante Richtungsausschläge in der Kommunikation. Jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen American Outdoor Brands. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.