American National Bankshares Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für American National Bankshares betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 13,75 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, mit einem Wert von 27,1, was auch auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung für American National Bankshares. Der GD200 des Wertes liegt bei 35,01 USD, während der Aktienkurs bei 48,93 USD liegt, was einer Überperformance von +39,76 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50 der vergangenen 50 Tage, der bei 40,94 USD liegt, was einer Abweichung von +19,52 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt American National Bankshares bei 3,14 %, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Abschließend zeigt ein Branchenvergleich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,89 Prozent erzielt hat, was 26,41 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" liegt American National Bankshares um 35,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.