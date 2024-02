American National Bankshares Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

American National Bankshares wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 16,1, was einem Abstand von 3 Prozent zum Branchen-KGV von 16,68 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine übliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die American National Bankshares als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 38,49 USD liegt, was eine "Gute" Einstufung zur Folge hat. Der Aktienkurs selbst liegt bei 45,6 USD, was einen Abstand von +18,47 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 46,84 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass die Ausschüttung von 2,52 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,85 %) niedriger ausfällt. Die Differenz von 136,33 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".