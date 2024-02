Mit American Manganese wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse der Recyclico Battery Materials-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,32 CAD lag, während der aktuelle Kurs nur bei 0,16 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -50 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,22 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -27,27 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Recyclico Battery Materials-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauf- oder Überverkauf-Anzeichen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt also ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Recyclico Battery Materials mit 0 Prozent 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Dadurch wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich im selben Zeitraum kaum, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.