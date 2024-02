American Manganese tut es schon wieder?

Recyclico Battery Materials hat in Bezug auf die gezahlte Dividende eine Rendite von 0 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt von 3,5 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger diskutierten überwiegend positive Themen und die Aktie wird daher als "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht erhält die Recyclico Battery Materials-Aktie jedoch eine negative Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weisen auf eine Abweichung und somit auf ein "Schlecht"-Rating hin.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.