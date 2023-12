American Manganese Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die technische Analyse der Recyclico Battery Materials-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,4 CAD liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,27 CAD, was einem Unterschied von -32,5 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 0,28 CAD, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs von -3,57 Prozent führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Recyclico Battery Materials daher für die einfache Charttechnik ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Aktie hinweist. Der RSI25 bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 50.

Die Dividendenpolitik von Recyclico Battery Materials wird als negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell 0 beträgt, was einer Differenz von -3,8 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie abgegeben. Die Diskussionsintensität wird als mittelmäßig eingeschätzt, während die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung zeigt. Insgesamt wird daher ein "Gut" für das langfristige Stimmungsbild der Aktie vergeben.