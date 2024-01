American Manganese Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Recyclico Battery Materials hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,23 CAD verzeichnet, der nun -11,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -37,84 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Einschätzung von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Reaktionen auf Recyclico Battery Materials in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die von den Nutzern in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Recyclico Battery Materials-Aktie beträgt derzeit 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Hinblick auf die Dividende weist Recyclico Battery Materials derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.