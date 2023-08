American Lithium: Wird der Damm jetzt durchbrochen?

Nach einer kurzen, erholsamen Phase befinden sich die Lithium-Preise seit ungefähr zwei Monaten erneut im Abwärtstrend und es ist kein Ende dieser schwierigen Entwicklung abzusehen. Die Neugier für das Metall hat deutlich nachgelassen, was auch von den Explorern gespürt wird.

Die Aktie von American Lithium ist nur ein Beispiel dafür, wie das Interesse am Sektor zurückgegangen ist. Es fällt auf, dass in den kürzlichen Tagen das Interesse stark gesunken ist. Am vergangenen Freitag verzeichnete der Titel einen steilen Rückgang um mehr als acht Prozent und setzte zwischenzeitlich mit 1,08 Euro ein neues Jahrestief fest.

American Lithium: Rutscht sie in die Bedeutungslosigkeit?

Die Aktie nähert sich schnell dem Pennystock-Territorium an und könnte dort möglicherweise weiter fallen. Gleichzeitig mangelt es an neuen Anreizen, die...