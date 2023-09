American Lithium: Potenzial von 335% bei der Aktie!

Am Donnerstagmorgen konnte American Lithium durch eine Steigerung von mehr als 7% glänzen. Der Markt scheint sich über die jüngsten Nachrichten zu freuen, denn in den letzten fünf Tagen sind die Kurse fast um 20% gestiegen. Möglicherweise liegt dies an der Meldung über Untersuchungsergebnisse oder einfach an den aktuellen Meinungen der Analysten. Laut Marketscreener-Daten wird dem Titel ein enormes Potenzial zugeschrieben.

Die Auswirkungen der Ergebnisse von American Lithium

Das Unternehmen hat vor kurzer Zeit Untersuchungsergebnisse aus “vier weiteren vertikalen Diamantbohrungen” veröffentlicht, welche im Rahmen eines Bohrprogramms auf dem “Lithiumprojekt Falchani in Puno im Südosten Perus (Falchani)” durchgeführt wurden.

In der Studie wird unter anderem von “hochgradig anomalen Li-Gehalten” gesprochen, die entdeckt wurden....