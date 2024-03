American Lithium Minerals Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die American Lithium Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,05 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,0267 USD, was einer Abweichung von -46,6 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 USD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert eine Abweichung von -11 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei American Lithium Minerals. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die Dividendenrendite von American Lithium Minerals beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Mit einem Branchendurchschnitt von 8287,75 ergibt sich eine Differenz von -8287,75 Prozent zur American Lithium Minerals-Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die American Lithium Minerals-Aktie beträgt 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 56,94) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die American Lithium Minerals-Aktie.