American Lithium-Aktie: Ein vielversprechendes Unternehmen?

Eine einzelne Aktion oder in diesem Fall, ein einzelner Hammer (ein Muster der Kerzentrends), bedeutet nicht gleich, dass es eine signifikante Trendwende gibt. In den Tageskerzen der American-Lithium-Aktie von L&S-Notierungen wurde am vergangenen Freitag ein kleiner Docht mit einer langen Spitze – auch als Hammer bezeichnet – gesichtet. Dieses spezielle Muster ist erstmal nur ein Indikator dafür, dass auf einem niedrigen Niveau Käufe getätigt wurden und die Käufer bis zum Tagesschlusskurs dominierten.

Die Kaufneigung dieses Hammers muss jedoch durch zunehmend steigende Preise bestätigt werden; ansonsten fehlt das wichtige Element eines “Trendwendemusters”. Bisher zeigt die Aktie von American Lithium zu Wochenbeginn keine weitere Kaufbereitschaft.

Verliert die American-Lithium-Aktie ihren Reiz?

Das schwache Handelsinteresse...