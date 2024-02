American Lithium Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die American Lithium ist derzeit -27,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -48,02 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von American Lithium zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte American Lithium eine Performance von -77,02 Prozent, was zu einer Underperformance von -56,97 Prozent im Branchenvergleich führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die American Lithium-Aktie zeigt gemischte Signale. Während der 7-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung erhält, wird der 25-Tage-RSI als "Schlecht" eingestuft, da die Aktie hier als überkauft gilt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für American Lithium.