American Lithium-Aktie: Das Zeichen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

American Lithium konnte am Dienstag, also am Feiertag in Deutschland, immerhin einen kleinen Aufschlag verbuchen. Es ging um 0,4 % aufwärts. Das ist allerdings nur ein minimales Signal. Denn die Notierungen sind kaum gehandelt worden. Am Vortag war die Aktie deutlich um ein Vielfaches mehr gehandelt worden. Das bedeutet: American Lithium kann nicht nur auf steigende Kurse am Vortag blicken, sondern auch ein höheres Interesse geltend machen.

Das allerdings wird auch nötig sein, um erneut in einen stabileren Aufwärtstrend zu schwenken. Noch sieht es für die Aktie von American Lithium vergleichsweise schwach aus. Die Notierungen sind im Chart in den vergangenen Wochen etwas stärker geworden. Das übergeordnete Bild jedoch ist weiterhin nach unten gerichtet.

American Lithium-Aktie: Die irren!

Derzeit gibt es aus dem Unternehmen...