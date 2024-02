American Lithium Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Für American Lithium liegt der RSI bei 41,38, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 73,87, was einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage entspricht, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festgelegt wird.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnet American Lithium eine Rendite von -77,02 Prozent, was mehr als 54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche erreicht in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -22,71 Prozent, wobei American Lithium um 54,31 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet American Lithium im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,58 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation lassen starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für American Lithium in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.