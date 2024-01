American Lithium Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die American Lithium-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Innerhalb der letzten zwölf Monate erhielt sie eine "Gut"-Bewertung, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 7,5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 383,87 Prozent entspricht. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die American Lithium-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI liegt bei 58,62 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 47,92 für 25 Tage. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist American Lithium derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber American Lithium eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die American Lithium-Aktie von Analysten positiv bewertet, während der RSI auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Dividendenrendite liegt unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls positiv eingeschätzt.