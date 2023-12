American Lithium Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Der Aktienkurs von American Lithium liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 47,19 Prozent niedriger, was mehr als 36 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,42 Prozent verzeichnete, liegt American Lithium mit 35,77 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt American Lithium mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine Rendite von 3,67 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von American Lithium als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 33,33 und der RSI25 bei 50,57, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Analysten haben die Aktie von American Lithium in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel liegt im Mittel bei 7,5 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 368,75 Prozent bedeutet und somit auch zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.