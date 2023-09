American Lithium-Aktie: Was für ein Siegeszug!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

American Lithium hatte in der vergangenen Woche einen erheblichen Siegeszug angetreten. Auch in der neuen Woche geht es sehr gut los. Die Notierungen sind gleich in den ersten Handelsstunden um über 4 % nach oben geschnellt.

American Lithium ist mit den Kursen von fast 1,60 Euro nun fast wieder auf Kurs – zuletzt waren die Kurse deutlich gefallen.

Innerhalb der vergangenen fünf Tage ging es um über 35 % nach oben.

Zudem sind die Analysten von der Aktie derzeit sehr begeistert.

Was für ein Ziel!

Die entscheidende Frage wird sein, ob American Lithium das aktuelle Tempo nach oben wird durchhalten können. Zuletzt ging es für den Kurs vor allem deshalb nach oben, weil der Konzern eine Bohrung durchführte und das Ergebnis der Öffentlichkeit mitteilte. Das reichte, um den wohl vorhandenen Druck, die Aktie zu kaufen, zu nutzen....