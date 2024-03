American Lithium Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Für American Lithium betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 62,07 Punkten, was bedeutet, dass American Lithium momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 47,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich, dass American Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -77,02 Prozent erzielt hat. Im Branchendurchschnitt fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -20,81 Prozent, was zu einer Underperformance von -56,21 Prozent für American Lithium führt. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von American Lithium mit -56,21 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung von American Lithium in Bezug auf diese Faktoren ergibt sich eine mittlere Aktivität der Beiträge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für American Lithium zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von American Lithium bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet American Lithium im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,58 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,58 % bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und zur Einstufung als "Schlecht".