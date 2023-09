American Lithium-Aktie: Vom Nichts zum Erfolg!

Nach einer kurzen Erholungsphase sinken die Lithiumpreise mittlerweile erneut, was sich deutlich auf die Aktien in diesem Bereich auswirkt. Darunter leidet auch American Lithium, das in den letzten Wochen kaum Fuß fassen konnte und selbst frische Bohrergebnisse konnten an der Stimmung nichts ändern.

Kürzlich erreichte der Aktienkurs neue Tiefststände und drohte sogar zum Pennystock zu werden. Dies wollten Investoren jedoch nicht tatenlos hinnehmen. In den vergangenen fünf Tagen stieg die American Lithium-Aktie um fast 34 Prozent auf 1,48 Euro am Ende des Wochenendes.

American Lithium: Wohin führt der Weg?

Die Erholung kommt praktisch aus dem Nichts, da es keine Neuigkeiten gibt und auch kein Anzeichen für eine Erholung des Lithiumpreises ist erkennbar. Daher bleibt fragwürdig, ob dies eine nachhaltige Trendumkehr oder eher...