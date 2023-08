American Lithium-Aktie: Unverständlich!

Die jüngste, starke Aufwärtsbewegung der American-Lithium-Aktie lässt sich nicht wirklich nachvollziehen. Innerhalb von zwei Handelstagen, nämlich dem 28. und 29. August, konnte die Aktie jeweils etwa 14 Prozent zulegen. Parallel dazu verzeichneten auch die Umsätze an der Heimatbörse in Toronto signifikante Zuwächse. Erstaunlicherweise ist kein spezifisches Ereignis für diesen Anstieg auszumachen. Bereits am 24. August wurden vom Unternehmen neueste Bohrergebnisse vorgelegt und dennoch konnte sich der Kurs über eine längere Zeit stabilisieren – getragen von einer Unterstützung durch ein Hammer-Muster im Candlestick-Chart, das sich am Freitag, dem 11. August formierte.

American-Lithium-Aktie: Eine volatile Investition mit spekulativem Charakter

Es bleibt Raum für Spekulationen hinsichtlich der Ursache dieses plötzlichen...