American Lithium-Aktie: Unfassbar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

American Lithium konnte am Montagvormittag mit dem Plus von mehr als 3,4 % an den Börsen erneut überzeugen. Dies ist durchaus überraschend, denn die Notierungen waren in den vorhergehenden fünf Handelstagen mit dem Minus von -13 % sehr viel schwächer geworden. Die Aktie ist aus fast unerfindlichen Gründen wieder stärker abgestürzt.

American Lithium: Was passiert im Hintergrund?

Die Notierungen sind über den Zeitraum von vier Wochen allerdings weiterhin mit 15 % im Plus. Nachrichten über die Aktie gab es an den Finanzmärkten nicht viel – insofern ist die Entwicklung ein Dokument der massiven Volatilität im Umfeld der Aktie. Die Aktie profitierte ggf. etwas davon, dass das Unternehmen Anfang September noch von einem Erfolg bei einem Lithium-Projekt sprach.

Dennoch: Die Notierungen sind dabei in den vergangenen drei Monaten...