American Lithium-Aktie: Um Gottes Willen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

American Lithium hat auch am Freitag kurz vor dem Wochenende wieder ein Minus erzielt. Die Notierungen sind zwar lediglich um -0,25 % nach unten gerutscht. Dennoch passt dies zu einer Reihe von Kursverlusten. In der gesamten Woche summiert sich das Problem auf ein Minus in Höhe von -7,05 %.

Die Aktie ist sogar um -40,5 % nach unten durchgereicht worden, wenn der 1. Januar als Maßstab genommen wird.

Der vielzitierte und -erhoffte Hype um die Lithium-Unternehmen ging jedenfalls an American Lithium komplett vorbei. Der Titel ist mit einem deutlichen Minus von -45 Millionen kanadischen Dollar im laufenden Jahr ohnehin schon besonders schwach. Die Notierungen zeigen dies auch im Chartbild.

Der Trend zeigt fast nur noch nach unten…

Der Trend zeigt aus der Sicht der Chartanalysten sehr kräftig und nachdrücklich abwärts. Konkret...