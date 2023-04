American Lithium-Aktie: Tragischer Unfall in Peru gemeldet!

Die Aktie von American Lithium bleibt in einer breiten Seitwärtsphase. Es gibt derzeit keine Anzeichen für größere Steigerungen. Von zyklischer Sicht aus gesehen, könnte die Aktie nochmals bis Juni zur Unterseite gehen, bevor eine längere Aufwärtsbewegung einsetzt.

Währenddessen meldet das Unternehmen einen tragischen Unfall, bei dem ein Einheimischer ums Leben kam und zwei Mitarbeiter verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Projektstandorts des Unternehmens im Süden Perus. American Lithium plant eine Stiftung für lokale Jugendliche in Gedenken an das Todesopfer des Unfalls.

Der CEO Simon Clarke äußerte sich dazu wie folgt: “Wir sind sehr traurig über diesen tragischen Unfall. Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Familien und Gemeinden während dieser schweren Zeit. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf,...