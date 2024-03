American Lithium Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die Dividendenrendite für American Lithium beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf das Kursniveau. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher haben Analysten des Unternehmens die Dividendenpolitik von American Lithium als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,77 CAD für den Schlusskurs der American Lithium-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,94 CAD, was einem Unterschied von -46,89 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wurde die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (1,13 CAD) liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -16,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index führt zu einer neutralen Einschätzung der American Lithium-Aktie. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 76,47 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 52,87 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von American Lithium veröffentlicht, obwohl sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigte. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt.