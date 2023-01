American Lithium-Aktie: An der Nasdaq!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Erst Anfang des Jahres hat American Lithium bekannt gegeben, dass es die Genehmigung für eine Nasdaq-Notierung bekommen hat. Seit dem 10. Januar ist der Titel unter dem Symbol AMLI am Nasdaq Capital Market notiert. Nicht selten sehen Anleger dann nochmals deutliches Potenzial, da der Titel an einer größeren Börse gelistet ist. So hat die American Lithium-Aktie erst in den letzten Wochen deutlich zugelegt.

Ergebnisse gemeldet!

Kürzlich gab das Unternehmen Ergebnisse der bestätigenden Lithiumauslaugungs- und Lithiumkarbonatausfällungstests aus der Mineralisierung der Tonopah Lithium Claims (“TLC”) bekannt. Diese sorgten zusätzlich noch als Kurstreiber. Inzwischen sind die Bullen dabei, das 2021er-Hoch von 5,00 USD anzulaufen. Idealerweise kann es gelingen, diese Marke zu überschreiten. Damit ergeben sich weitere Kaufsignale.

Insgesamt ist die technische Verfassung von dem Wertpapier als positiv anzusehen. Allerdings muss auch festgestellt werden, dass sich die American Lithium-Aktie seit etwa zwei Jahren lediglich in einer Seitwärtsphase befindet. Mit der Eroberung der glatten und deswegen auch psychologisch wichtigen 5,00-USD-Marke könnte eine neue größere Bewegung gen Norden anstehen.

Die Trends sehen ausgezeichnet aus!

Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 30 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 100.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die American Lithium-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

