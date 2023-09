American Lithium-Aktie: Mega-Comeback!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Es ist eine gute Nachricht in schwierigen Zeiten: Die American Lithium-Aktie verzeichnete einen Anstieg von fast 2%, nachdem Optimierungen am chemischen Flowsheet des TLC-Projekts bekanntgegeben wurden. Mit einer Reinheitssteigerung des Lithiumkarbonats von 99,4% auf 99,59% und einer Reduktion der Auslaugungstemperatur von 90 auf 50 Grad Celsius steht das Unternehmen am Scheideweg zu einer neuen Ära der Effizienz. Die Lithiumextraktionsrate bleibt dabei stabil bei beeindruckenden 95%. Nicht nur die Umweltauswirkungen könnten davon profitieren, sondern auch die Investoren der American Lithium-Aktie.

Optimierung mit vielversprechenden Details

Reinheitssteigerung des Lithiumkarbonats auf 99,59%

Senkung der Auslaugungstemperatur von 90 auf 50 Grad Celsius

Lithiumextraktionsrate bei 95%

Das Unternehmen weist darauf hin, dass...