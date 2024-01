American Lithium Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich American Lithium ist in den sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies zeigt sich in den Diskussionen der letzten beiden Wochen, die darauf hindeuten, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben American Lithium in den letzten zwölf Monaten mit 1 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen. Somit wird die langfristige Einstufung als "Gut" angesehen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,5 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 485,94 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationshäufigkeit in den sozialen Medien bezüglich American Lithium haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, weshalb die Aktie als "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Materialien" hat die Aktie von American Lithium im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,58 Prozent erzielt, was 47,81 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie mit einer Rendite von -16,77 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.