American Lithium Aktie: Knallt es bald?

In den letzten vier Wochen wurde bei American Lithium eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von American Lithium im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Obwohl weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere auf positive Themen rund um American Lithium. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die American Lithium liegt bei 73,08, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine Bewertung als "Neutral" erhält. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Dividende ist American Lithium im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,85 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 3,85 Prozentpunkte beträgt.