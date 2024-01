American Lithium Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die langfristige Meinung von Analysten zur American Lithium-Aktie ist positiv, da sie insgesamt eine Bewertung von "Gut" erhalten hat. Von den Analysten liegt ein Kursziel von 7,5 CAD vor, was eine potenzielle Performance von 485,94 Prozent von ihrem aktuellen Kurs von 1,28 CAD bedeutet. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, basierend auf der Analysteneinschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der aktuelle Kurs von 1,28 CAD liegt 39,34 Prozent unter dem GD200 von 2,11 CAD und signalisiert somit eine negative Entwicklung. Auch der GD50 von 1,53 CAD weist mit einem Abstand von -16,34 Prozent ein negatives Signal für den Aktienkurs aus. Zusammenfassend wird der Kurs der American Lithium-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine negative Einschätzung für die American Lithium-Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 95,45 und einem RSI25-Wert von 72,62 wird die Aktie für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich das Stimmungsbild für American Lithium in den letzten Wochen negativ verändert. Dies wird als "Schlecht" bewertet, ebenso wie die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen. Insgesamt erhält American Lithium daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die American Lithium-Aktie, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.