American Lithium Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die Dividende von American Lithium ist derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Die 200-Tage-Linie der American Lithium verläuft bei 2,29 CAD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,6 CAD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -30,13 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,57 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen. Die Anleger-Stimmung bei American Lithium ist insgesamt besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der Relative Strength-Index ist ebenfalls neutral, mit Werten von 33,33 für RSI7 und 50,57 für RSI25. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.