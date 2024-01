American Lithium Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Aktie von American Lithium mit einer Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht eingestuft. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, das Kursziel für die Aktie liegt jedoch im Durchschnitt bei 7,5 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 387,01 Prozent entspricht - verbunden mit der Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Stimmung und das Kommunikationsaufkommen in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat American Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,19 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -35,75 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von American Lithium um 35,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance und somit zu einer Einstufung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet American Lithium derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft.