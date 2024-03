American Lithium Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die American Lithium-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -41,08 Prozent, während auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage einen negativen Trend von -11,38 Prozent aufweist. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anlegerstimmung hingegen ist positiver. Die Diskussion in den Social Media in den letzten Tagen zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt sind. Insgesamt gab es acht positive und nur zwei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält American Lithium von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über American Lithium in den Social Media. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Aktie ist auch weniger im Fokus der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend ergibt der Relative Strength-Index (RSI), dass die American Lithium-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 32,5 und der RSI25 53,57, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.