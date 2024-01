American Lithium Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Derzeitige Analyse der American Lithium-Aktie

Die Stimmung rund um Aktien ist ein wichtiger Faktor für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf die American Lithium-Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Entwicklung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende weist American Lithium derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,63 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 66,67 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 52,33 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt eine Einschätzung von "Gut" für die American Lithium-Aktie, basierend auf 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 7,5 CAD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 420,83 Prozent ergeben würde. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Analysteneinschätzung vergeben.