American Lithium Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für American Lithium. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 42,42 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,25, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend wird American Lithium daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat American Lithium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -77,02 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,54 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -54,48 Prozent. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Performance von American Lithium um 54,48 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde American Lithium von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, ein solcher Indikator, wird hier sowohl auf 50- als auch auf 200-Tages-Basis betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1,87 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,98 CAD liegt, was einer Abweichung von -47,59 Prozent entspricht. Dadurch erhält American Lithium eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,25 CAD, wobei der letzte Schlusskurs um -21,6 Prozent darunter liegt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird American Lithium daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.