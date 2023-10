American Lithium-Aktie: Geht es jetzt los?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

American Lithium ist in den vergangenen Wochen etwas schwächer geworden. Die Abwärtsfahrt hält an. Dennoch: Die Aktie konnte zumindest am Freitag ein Plus von 0,7 % verbuchen. Das ist an sich nicht bemerkenswert, die Aktie hatte allerdings an den drei vorhergehenden Tagen verloren. Damit gibt es ein positives Signal.