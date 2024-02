American Lithium Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die American Lithium wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,96 CAD, während der Aktienkurs bei 1,03 CAD um -47,45 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,37 CAD zeigt eine Abweichung von -24,82 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der American Lithium bei -77,02 Prozent, was mehr als 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -22,71 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt die American Lithium mit 54,31 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.