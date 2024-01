American Lithium Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die Dividendenrendite von American Lithium liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau um 3,59 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der 7-Tage-RSI von American Lithium liegt bei 37,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI von 47,73 bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnet American Lithium eine Rendite von -47,19 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 34,61 Prozent deutlich darunter, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Analysten bewerten die Aktie von American Lithium langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 1 "Gut"-Bewertung und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Analystenerwartung für das Kursziel liegt bei 7,5 CAD, was einer Erwartung von 380,77 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".