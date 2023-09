American Lithium-Aktie: Enormes Potenzial - über 300 %!

American Lithium konnte in jüngster Zeit auf den Aktienmärkten durch seine Performance beeindrucken. Allein am Montag machte die Aktie im frühen Handel einen Sprung von über 4 %. Insgesamt stieg sie innerhalb der letzten fünf Handelstage um über 35 % an. Dennoch befindet sich das Papier aus Analystensicht in einer Position, die noch großes Potenzial verspricht. Dabei hat sich wirtschaftlich gesehen bei American Lithium bislang wenig verändert.

American Lithium: Zufriedenstellende Einschätzungen von Analysten

Die Meinung der Finanzexperten positioniert American Lithium tendenziell auf der Kaufen-Seite. Nach Angaben des Market Screener bietet das Wertpapier nach Meinung dieser Experten immer noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 310 %.

Aus Investorensicht könnte dies allerdings zu optimistisch sein, da die Märkte in den...