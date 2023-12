American Lithium Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf American Lithium ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die darauf hindeuten, dass vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

In Bezug auf Dividenden hat American Lithium derzeit eine Rendite von 0 % zu verzeichnen, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,68 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von American Lithium derzeit 2,29 CAD, während der tatsächliche Kurs bei 1,6 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,57 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität nur schwach ist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Auswertung der verschiedenen Faktoren eine eher negative Gesamtbewertung für American Lithium.