American Lithium Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der American Lithium-RSI liegt bei 41,38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 73,87, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die American Lithium derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,96 CAD, während der Aktienkurs bei 1,03 CAD um -47,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der GD50 beträgt 1,37 CAD, was einer Abweichung von -24,82 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Materialien" liegt die Rendite der American Lithium bei -77,02 Prozent, was mehr als 54 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -22,71 Prozent, wobei die American Lithium mit 54,31 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit sechs Tagen positiver und fünf Tagen negativer Kommunikation. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen American Lithium gesprochen. Dadurch wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.