American Lithium-Aktie: Eine unglaubliche Kennzahl!

In den letzten Tagen hat American Lithium für einen erheblichen Medienrummel gesorgt. Die Aktie verzeichnete zu Beginn der neuen Woche einen beachtlichen Anstieg von über 12,6 %. Ein solcher Zuwachs wurde nicht direkt vorhergesehen und überraschte daher viele Analysten. Auch am Dienstag ging es mit einem Plus von 1,5% weiter bergauf. Doch steht nun ein Aufwärtstrend bevor? Es gibt Raum für Zweifel.

American Lithium: Eine Schätzung sorgt für Furore

Die Kursgewinne vom Montag könnten auf die jüngste Mitteilung des Unternehmens zurückzuführen sein, in der es Ergebnisse aus Fundstellenuntersuchungen präsentierte. Der Verdacht liegt nahe, dass sich das Geschäft mit Lithium entwickelt.

Zwar ist nichts konkretes festgelegt, doch zeigen sich Analysten optimistisch. Ihrer Ansicht nach sind die Notierungen offenbar unterbewertet.

Laut...