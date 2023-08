American Lithium-Aktie: Eine bedauerliche Entwicklung!

Die American Lithium-Aktie scheint aktuell vor einem Debakel zu stehen. Sie ist kürzlich unter den psychologisch wichtigen Kurs von 2 CAD gefallen und hat somit ihren Jahresverlust vergrößert. Seit dem Beginn des Jahres hat die Aktie bereits einen Verlust von 36 Prozent eingefahren. Allein im gestrigen Handel an der Heimatbörse Toronto mussten erneut Abschläge von 6,83 Prozent hingenommen werden. Der eindeutige Abwärtstrend setzt sich also fort – und das spiegelt sich nicht nur im Aktienkurs wider, sondern auch in den wichtigsten Finanzkennzahlen.

Finanzielle Kennzahlen signalisieren Negativtrend!

Wichtiger Hinweis: Das Geschäftsjahr von American Lithium endet jedes Jahr im Februar. Wir werfen gemeinsam einen Blick auf die fundamentalen Trends des Unternehmens basierend auf Daten vom Portal Marketscreener. Im Jahr 2022 wies...