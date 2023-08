American Lithium-Aktie: Einblick in eine revolutionäre Industrie!

Im Februar schien die Aktie von American Lithium auf einem Höhenflug zu sein, als sie kurzzeitig bei 3,70 US-Dollar gehandelt wurde. Aber das scheint jetzt wie eine andere Ära. Denn seitdem sank der Wert der Aktie stetig angesichts fallender Rohstoffpreise für Lithium – ein Schlüsselbestandteil in Batterien für Elektroautos. Am Ende des Juli hatte die Aktie bereits bis auf 1,90 Dollar nachgegeben. Ab dann ging es steil bergab: Am Dienstag wurden American Lithium-Aktien nur noch mit 1,28 Dollar bewertet und auch eine positive Analystenprognose konnte wenig daran ändern.

Analystin setzt Kursziel bei 5,27 US-Dollar

Die National Bank Financial erneuerte im Juli ihr “Outperform”-Rating für die Aktie von American Lithium und bestätigte ihr Kursziel von umgerechnet 5,27 US-Dollar (7,10 kanadischen Dollar), als sie ihre...